رسميا.. رئيسا أمريكا وإيران يوقّعان مذكرة التفاهم إلكترونيا

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وأن الاتفاق أصبح الآن ساري المفعول.

ونقل موقع “أكسيوس” عن أحد المسؤولين قوله إن الرئيس ترامب وقع على الاتفاقية، وأكد ترامب ذلك لاحقاً.

وقال المصدر الدبلوماسي إن المناقشات حول تسريع الجدول الزمني تهدف إلى إعادة فتح المضيق قبل يوم الجمعة لأن كلا الطرفين اتفقا على هذه المسألة.

وقال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي بباريس.

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قِبل رئيسي أمريكا وإيران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان، وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته.