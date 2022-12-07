رسميا.. رخصة سير مركبات نقل البضائع الصغيرة تدخل حيز التطبيق

في تعليمة صادرة عن وزارة النقل، سيكون على أصحاب المركبات التي يقل وزنها الاجمالي مع الحمولة عن 5 أطنان، حيازة رخصة السير.

وبموجب هذه التعليمة، سيتعين على الناقلين الذي يمتلكون مركبات نقل البضائع للحساب الخاص استخراج وثيقة السير حتى يتمكنوا من استغلال مركباتهم.

وسيتم استخراج هذه الوثيقة التي شُرع بالعمل بها رسميا بداية من أمس الثلاثاء 6 ديسمبر من مديرية النقل على مستوى الولايات.

الإجراء تسعى من خلاله الحكومة للتقليل من حوادث المرور من جهة، وتنظيم حركة نقل البضائع للتحكم في السوق من جهة أخرى.

وفي وقت سابق، وجه الدرك الوطني تحذيرا لسائقي مركبات نقل البضائع حول ضرورة حيازة رخصة السير.

وأوضح الدرك في منشور عبر صفحة طريقي على الفيسبوك أن الناقلين الذين يمتلكون مركبات لنقل البضائع للحساب الخاص بما فيها المركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 05 أطنان أنهم مجبرون على حيازة رخصة السير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يأتي تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 17-331 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، المحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، ووفقا لأحكام المادة 51 المعدلة منه.