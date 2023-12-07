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رسميا.. روسيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

الشروق أونلاين
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رسميا.. روسيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

حدد البرلمان الروسي، الخميس، موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد في 17 مارس 2024، خلال اجتماع بثه التلفزيون الرسمي.

وينص القرار الذي تبناه أعضاء المجلس بالإجماع على “تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024″، فيما أعلنت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو أن “هذا القرار يمثل بداية الحملة الرئاسية”.

وأوضحت ماتفيينكو أن هذه الانتخابات “ستكون بمثابة الذروة لعملية إعادة توحيد” مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها بعد غزو البلد المجاور.

ولم يعلن بوتين رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات، لكن التعديلات التي أدخلت على الدستور في 2020 تسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2036.

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