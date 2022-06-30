رسميا.. زدادكة يُغيّر الوجهة

أعلنت إدارة نادي ليل الفرنسي، الخميس، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة.

وانقضت، الخميس، مدّة عقد المدافع زدادكة (27 سنة) مع نادي كليرمون فوت الفرنسي، الذي انضمّ إليه في صيف 2019.

وأمضى حكيم زدادكة عقدا يُمثّل بِموجبه ألوان فريق ليل الفرنسي، حتي صيف 2025.

وعدّدت إدارة نادي ليل مواهب “محارب الصّحراء”، فقالت عنه إنه رمز المدافع الأيمن العصري، ولاعب يميل إلى الاستعراض الفني. وأضافت أن زدادكة صار يحوز خبرة محترمة، أهّلته لِحجز مقعد في صفوف منتخب بلاده الجزائر.

وأشارت إدارة نادي ليل إلى أن زدادكة، كان يشغل منصب جناح، قبل أن يتحوّل إلى الجبهة الخلفية والرواق الأيمن تحديدا. وتطلّعت إلى أن يُقدّم الدولي الجزائري حلولا كبيرة لِفريقها الكروي، في المركز الذي ينتمي إليه.

من جهته، قال حكيم زدادكة في كلمة مقتضبة له عقب إمضاء العقد: “أنا فخور بِانضمامي إلى نادي ليل. هو فريق بِتاريخ عظيم. أتمنّى أن أُساهم في تحقيق أهداف النادي خلال الاستحقاقات المقبلة. استلمت عدّة رسائل من أنصار الفريق، وهذا تشجيع معنوي قوي قبل ضربة الانطلاقة”.