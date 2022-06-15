رسميا.. زفان في كليرمون فوت حتى صيف 2024

أعلنت إدارة نادي كليرمون فوت الفرنسي مساء الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق مهدي زفان.

وأمضى المدافع زفان (30 سنة) عقدا يرتدي بِموجبه زيّ نادي كليرمون فوت الفرنسي حتى صيف 2024، مع إمكانية إضافة موسم آخر (حتى الـ 30 من جوان 2025)، إذا نجحت الصفقة.

ونقلت إدارة نادي كليرمون فوت على لسان زفان قوله بعد توقيعه العقد: “أنا سعيد بِالعودة إلى البطولة الفرنسية. اتصّل بي مسؤولو نادي كليرمون فوت، وكان خطابهم مُقنعا. أنا هنا لِتقديم خبرتي، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه المُسطّرة”.

…زفان يقترب من هذا النادي

لا يلعب المدافع زفان (30 سنة) لِأيّ فريق منذ مطلع أفريل الماضي، تاريخ فسخ عقده مع نادي ملطية سبور التركي.

واقترب زفان من الانضمام إلى نادي كليرمون فوت الفرنسي، استنادا إلى تقرير نشره الموقع المحلّي “فوت ميركاتو” مساء الجمعة.

وهكذا سيعود مهدي زفان إلى البطولة الفرنسية، بعد غياب دام 3 سنوات. حيث كان نادي ران آخر فريق ينتمي إلى هذا البلد مثّل ألوانه، وتركه في صيف 2019.

ويضمّ فريق كليرمون فوت في صفوف المدافع الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” حكيم زدادكة. لكن هذا اللاعب يعتزم تغيير الأجواء، بعد أن تنقضي مدّة عقده في الـ 30 من جوان الحالي.

وأفلت فريق كليرمون فوت مُؤخّرا من السقوط إلى الدرجة الثانية، بعد أن تموقع في المركز الـ 17 ضمن لائحة ترتيب بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

..ويرغب في العودة إلى “الخضر”

وفي تاريخ سابق، أبدى اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان رغبته في تمثيل ألوان “محاربي الصّحراء” مرّة أخرى.

وكانت مواجهة المضيف البوركينابي في سبتمبر الماضي، بِرسم تصفيات مونديال 2022، آخر لقاء أجراه المدافع زفان مع المنتخب الوطني.

وقال زفان إنه ما زال جديرا بِارتداء زيّ “الخضر”، لكنه استطرد واعترف بِأن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لا يجلب سوى اللاعبين الأساسيين في أنديتهم، ويُقدّمون مستويات فنية عالية.

ودعا زفان زملاءه في المنتخب الوطني إلى طيّ صفحة “كان” 2022 وتصفيات كأس العالم، والشروع في التحضير لِمغامرة أخرى على قواعد صلبة وطموحات كبيرة. مُبديا أمله في أن يكون أحد “الأسلحة” التي يعتمد عليها بلماضي في الطبعة الجديدة.

وعن مشواره على مستوى الأندية، قال زفان (30 سنة في الـ 19 من ماي الحالي) في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الجمعة. إنه يبحث عن تجربة أخرى مع نادٍ تنافسي، دون أن يغلق باب إمكانية العودة إلى البطولة الفرنسية. مُشدّدا على أنه اكتسب كثيرا من الخبرة، ما يُؤهّله لِتجسيد رغبته.

وبِخصوص انتقاله “الفاشل” والقصير إلى نادي ملطية سبور التركي (جانفي- مارس 2022)، أوضح زفان أنه أخطأ في قبول عرض هذا الفريق. واستدلّ بِضعفه إداريا، وإفلاس خزينته. حتى أنه لم ينل مستحقاته المالية، على غرار عديد زملائه. قبل أن يفسخ عقده.

ولا ينتمي مهدي زفان منذ مارس الماضي إلى أيّ نادٍ، في انتظار قدوم سوق الانتقالات الصيفية.