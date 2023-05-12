رسميا.. زفيزف يترشّح لِتنفيذية “الكاف”

يتنافس رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف على منصب العضوية في اللّجنة التنفيذية لـ “الكاف”.

ويُنظّم الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم الانتخابات، على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لِهيئته، بِمدينة كوتونو البنينية، في الـ 13 من جويلية المقبل.

وتعتمد هيئة الرئيس باتريس موتسيبي على صيغة مقاعد مُعيّنة عن كلّ منطقة، تنضوي تحت لوائها.

وبِخصوص منطقة شمال إفريقيا، يتنافس جهيد زفيزف على مقعد واحد مع نظيره رئيس اتحاد الكرة اللّيبي عبد الحكيم الشلماني (الصورة المُدرجة أدناه).

وكان محمد روراوة الرئيس الأسبق لـ “الفاف”، آخر مسؤول جزائري يشغل منصب في اللّجنة التنفيذية لـ “الكاف”، وقد انتهت عضويته في مارس 2017.

وتضمّ اللّجنة التنفيذية الحالية لـ “الكاف” 24 إطارا، بينهم الرئيس موتسيبي في منصب رئيس، وأيضا اللّيبي عبد الحكيم الشلماني في منصب عضو.

ومعلوم أن اللّجنة التنفيذية هي بِمثابة “حكومة” تطبخ أو تُخيط أهمّ قرارات الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم. ووجود جهيد زفيزف سيُحبط – دون شكّ وإلى حدّ كبير – كلّ المناورات السرّية التي تستهدف ضرب الكرة الجزائرية.

وتُبرز اللائحة المُدرجة أدناه الإطارات الـ 11 المُترشّحة لِتنفيذية “الكاف” (كلّ المناطق المُعتمدة) ، بينهم جهيد زفيزف (رقم “10”).