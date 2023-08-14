رسميا.. سحب فيلم “باربي” من قاعات السينما الجزائرية

بعد الجدل واللغط الذي أثاره فيلم باربي، قررت وزارة الثقافة والفنون رسميا سحب ترخيص عرض الفيلم من قاعات السينما الجزائرية.

وأكدت جهات مطلعة، أن الوزارة قامت بسحب ترخيص عرض فيلم “باربي” الممنوح لشركة “أم دي سيني” للتوزيع.

من جانبها الشركة الموزعة قامت بحذف الفيلم من برنامج عرضها الأسبوعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الأمر ذاته قامت به الصفحة الرسمية لقاعة السينما “كوسموس” بالرياض الفتح حيث أشارت إلى أن برنامج العرض الجديد يخلو من الفيلم الأمريكي.

وجاء قرار التوقيف بعد موجة الجدل الذي أثارها الفيلم الذي اعتُبر منافيا لقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، خصوصا أنه موجه لفئة الشباب والأطفال.

الفيلم الذي حول العالم للَون الوردي أحدث جدلا كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من البلدان العربية والآسيوية، التي منعت عرضه هي الأخرى بسبب المشاهد والإيحاءات التي يتضمنها.

للإشارة انطلق عرض “باربي” لمخرجته غريتا جيروج في قاعات السينما الجزائرية في الـ19 جويلية الماضي.