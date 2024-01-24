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رياضة

رسميا.. سعدي يُعلن رحيل بلماضي

علي بهلولي
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رسميا.. سعدي يُعلن رحيل بلماضي

انتهت قصّة المدرب جمال بلماضي مع المنتخب الوطني الجزائري، بعد خمس سنوات ونصف السنة من العمل.

جاء ذلك استنادا إلى الرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، مساء الأربعاء.

وفي تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال وليد سعدي: “اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي، للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر، وتوصّلنا إلى اتفاق ودّي بِحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره”.

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