رسميا.. سعدي يُعلن عن رحيل بلماضي

انتهت قصّة المدرب جمال بلماضي مع المنتخب الوطني الجزائري، بعد خمس سنوات ونصف السنة من العمل.

جاء ذلك استنادا إلى الرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، مساء الأربعاء.

وفي تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال وليد سعدي: “اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي، للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المرّ، وتوصّلنا إلى اتّفاق ودّي بِحلّ الارتباط وفكّ العقد الذي يربط المدرب بِالاتحاد الجزائري لكرة القدم. نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدّمه للمنتخب ونتمنّى له حظا موفّقا في بقيّة مشواره”.

وأضاف الرّجل الأوّل في “الفاف”: “نعد عشّاق ومُحبّي المنتخب الوطني بِأن ما حدث هو بداية لِتغيير جذري، بل وثورة حقيقية على مستوى المنتخب الوطني الجزائري، من أجل تهيئة بيئة مثالية للعمل والبناء على هذا التعثّر، لِاستعادة مكانتنا قاريا ودوليا”.

واختتم وليد سعدي قائلا: “نُجدّد اعتذارنا لِعشّاق المنتخب وللشعب الجزائري، ونعد بِتصحيح أخطاء الماضي، بِهدف واحد هو إعادة القطار إلى السكّة، وتجديد أيام التألّق والانتصارات للكرة الجزائرية. المنتخب يحتاج إلى تظافر جهود الجميع وأوّلهم الجمهور الوفيّ، دعما ومساندة كما عهدناكم دائما. دمتم أوفياء لِمنتخبكم. تحيا الجزائر”.

وكان جمال بلماضي قد استهلّ مهام تدريب “الخضر” في أوت 2018، بِعقد جدّده اتحاد الكرة، وجعل المدّة تنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.