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رياضة

رسميا.. سفيان بن دبكة ينضم إلى الحزم السعودي

الشروق أونلاين
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رسميا.. سفيان بن دبكة ينضم إلى الحزم السعودي

حسم الدولي الجزائري السابق سفيان بن دبكة مستقبله الكروي، بانضمامه رسميا إلى نادي الحزم السعودي، الناشط في دوري روشن، ليزامل مواطنه أمير سعيود في صفوف الفريق.

والتحق بن دبكة، أمس، بمعسكر فريقه الجديد المقام بمدينة طبرقة التونسية، حيث باشر تدريباته استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومؤخرا، دخل اللاعب في مفاوضات مع إدارة مولودية الجزائر، إذ عقد الطرفان جلسة بمقر النادي في زرالدة، غير أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن إتمام الصفقة.

ويأتي انتقال بن دبكة إلى الحزم بعد نهاية مشوار مميز مع نادي الفتح السعودي، الذي دافع عن ألوانه لعدة مواسم، وفرض نفسه خلاله كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في دوري روشن، بفضل أدائه الثابت ومساهماته الهجومية والدفاعية.

وكان اللاعب قد قرر خوض تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بات رحيله عن الفتح مسألة وقت، قبل أن يحسم وجهته بالتوقيع رسميا مع الحزم.

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