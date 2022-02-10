رسميا..سوناطراك تستأنف نشاطها في ليبيا

وقعت سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط “ليبيا” مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بينهما في مجال قطاع النفط والغاز.

وجاء في بيان للشركة “المذكرة تهدف إلى استئناف نشاط شركة سوناطراك في ليبيا من اجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات انجاز المشاريع النفطية والغازية وكذا الخدمات والتكوين والتدريب”.

وسبق هذا التوقيع عقد لقاء بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار، بحضور مسؤولين عن الشركات الخدماتية التابعة لهما وناقش الجانبان تطوير سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات شبه النفطية والتدريب.

كما أكد الطرفان على أهمية تظافر الجهود لتسهيل العودة السريعة لسوناطراك للنشاط في ليبيا، من خلال استكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتي التعاقد “065” و”96/95″ في حوض غدامس، ووضع رؤية مستقبلية لإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة في المنطقتين.

للتذكير، فان الوفد المصاحب للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ضم الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات الفرعية المختصة في الجيوفيزياء، أشغال الآبار، الأشغال البترولية الكبرى، خدمة الآبار، القنوات، والهندسة المدنية والبناء.

وخلال هذا اللقاء، قدم توفيق حكار لمحة عامة عن مجمع سوناطراك وقدرات فروعه في مجال الخدمات البترولية، مبرزا في كلمته، الكفاءات والخبرة العالية التي تتمتع بها، مؤكدا استعداد مجمع سوناطراك لتطوير برامج توأمة وإنشاء شركات فرعية مختلطة في البحث والتنقيب، الأشغال في الآبار، عمليات تأهيل وصيانة المنشآت، التكوين والتدريب وكذا الهندسة المدنية والبناء.

وتم التطرق أيضاً، إلى برامج التكوين والتدريب المهني وإعداد الكوادر الفنية، حيث اتفق الطرفان على إعداد برامج شراكة في مجالات مختلفة مثل الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الحفر، اللحام والتفتيش.

من جهته وبعد أن أعطى لمحة عامة عن نشاط النفط في بلاده، ثمن السيد مصطفى صنع الله قرار عودة سوناطراك إلى النشاط في ليبيا باعتباره شريك هام في مجال الطاقة واستعداده لمرافقة الشركات التابعة لسوناطراك في سوق خدمات النفط في ليبيا.

في نهاية اللقاء، أشاد الجانبان بجودة العلاقات بين الشركتين ودعيا إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما.