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رياضة

رسميا.. شعيبي في فرانكفورت

علي بهلولي
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رسميا.. شعيبي في فرانكفورت
ح.م
فارس شعيبي بِزيّ نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

أعلنت إدارة نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي.

وأمضى المهاجم شعيبي (20 سنة) عقدا يدوم حتى صيف 2028، قادما من نادي تولوز الفرنسي.

ونقلت إدارة نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني على لسان المدير الرياضي تيمو هاردونغ، قوله عن الصفقة: “فارس شعيبي أظهر إمكانيات فنية محترفة، وبِإمكانه تحسينها كثيرا. هو لاعب متعدّد المناصب الأمر الذي يُريح الجهاز الفني. خلال التفاوض معه لمسنا تحمّسه لِارتداء زي نادي آينتراخت فرانكفورت. نحن مُتشوّقون لِبداية مغامرته معنا”.

ويُعدّ نادي أينتراخت فرانكفورت فريق عريق ومُتخم بِالتتويجات، حيث أحرز لقب الدوري الأوروبي مرّتَين، فضلا عن 5 ألقاب في منافسة كأس ألمانيا، ولقب في “البوندسليغا”.

وبعد مرور جولتَين من عمر البطولة الألمانية للموسم الجديد، يتموقع فريق أينتراخت فرانكفورت في الرّتبة السابعة.

من جهته، سيخوض فارس شعيبي أوّل تجربة احترافية له خارج أسوار البطولة الفرنسية.

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