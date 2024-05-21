رسميا.. صالون السيارات من 9 جويلية إلى 15 جويلية بـ”صافكس”

بمشاركة الوكلاء المعتمدين والبنوك والتأمينات

كشفت إدارة قصر المعارض عن ترسيم موعد الطبعة العشرين لصالون السيارات المنتظرة فعالياتها من 9 إلى 15 جويلية طيلة أسبوع كامل بمشاركة وكلاء السيارات المعتمدين ومتعاملي البنوك والتأمينات.

وحسب بيان لـ”صافكس” تلقت “الشروق” نسخة منه، يحتضن قصر المعارض بالصنوبر البحري الجزائر في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 جويلية 2024 الطبعة العشرين للصالون الدولي للسيارات من تنظيم شركة الجزائر للمعارض فرع مجمع سافكس، هذا الحدث الرائد لقطاع السيارات يعود لأروقة صافكس بعد غيابه السنوات الأخيرة و سيعود معه الجمهور الشغوف بعالم السيارات.

وطبق ذات البيان، فإن الأماكن المخصصة للعرض هي رواق القصبة ، رواق الاهقار، رواق قورارة، رواق الاتحاد و رواق الساورة حيث ستكون على مدار سبع أيام، حيث سيكون فضاء تجاري مهني بمشاركة قطاع السيارات ممثلا في علامات السيارات المعتمدة بالجزائر، إضافة الى قطاع الخدمات و مشاركة مجموعة من مؤسسات التأمين و البنوك.

وسيعرف الحدث مشاركة واسعة من مختلف علامات السيارات المعتمدة بالجزائر وهو ما يعكس رغبتهم في دخول السوق المحلية وحوض غمار المنافسة للوصول الى تلبية طلبات الزبون الجزائري.

هذا ويُصنّف صالون الجزائر للسيارات يصنف من أهم الصالونات العالمية نظرا للديناميكية والنشاط اللذان يعرفهما و الاقبال الجماهيري المنقطع النظير والذي كان يصل إلى 600 ألف زائر يأتون من جميع ولايات الوطن بغرض اكتشاف آخر الموديلات للعلامات الناشطة في السوق الوطنية.

هذا وسيكون على هامش الصالون الدولي للسيارات موعد مع تظاهرة خاصة بالدراجات والدراجات النارية في نفس الفترة، مع العلم أن التسجيلات للمشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات لا تزال متواصلة عبر المنصة الرقمية.