رسميا.. عطال يغيب والحلول مُتوفّرة لدى بلماضي

لن يخوض اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، مواجهتَي “الخضر” أمام جيبوتي بِالبليدة، وبوركينا فاسو بِالمغرب.

وتُجرى هاتان المقابلتان مساءَي الـ 2 والـ 7 من سبتمبر المقبل، على التوالي. لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقال التقني كريستوف غالتييه مدرب فريق نيس الفرنسي، الخميس، إن يوسف عطال يشكو إصابة على مستوى الفخذ، وسيغيب عن مقابلتَي “محاربي الصحراء” في النصف الأوّل من سبتمبر المقبل.

وكان المدافع يوسف عطال قد تعرّض للإصابة المذكورة، في مباراة البطولة الفرنسية التي جمعت فريقه نيس بِالمضيف نادي مرسيليا.

وأعرب المدرب غالتييه في تصريحات نشرها موقع ناديه نيس، عن أمله في أن يعود عطال إلى المنافسات الرّسمية، في مواجهة نانت. لكن التقني الفرنسي استطرد، وقال إن طبيب الفريق هو الذي يملك القرار الأخير.

ويتبارى فريق نيس مع المضيف نادي نانت، لِحساب الجولة الخامسة من عمر بطولة فرنسا للموسم الجديد، في الـ 12 من سبتمبر المقبل.

واستنادا إلى ودّيات “الخضر” في جوان المُنصرم، ضمّت قائمة جمال بلماضي 3 لاعبين ينشطون في المنصب ذاته لِزميلهم يوسف عطال، ويُمكنهم سدّ ثغرته في مركز مدافع أيمن، وهم: عيسى ماندي ومهدي زفان وحسين بن عيادة. فضلا عن بدائل أخرى يُمكن للناخب الوطني الاستعانة بها، لم تحضر لقاءات موريتانيا ومالي وتونس، لكن شاركت في مواجهات أخرى على غرار زيمبابوي في نوفمبر الماضي، وتنشط في المنصب نفسه، مثل محمد رضا حلايمية.