رسميا.. عطال ينضمّ إلى هذا النّادي

أعلنت إدارة نادي أضنة سبور التركي سهرة الجمعة، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال.

وكتبت إدارة نادي أضنة سبور عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُخاطب مدافع “الخضر”: “مرحبا بك في عائلتنا. نتمنّى لك التوفيق في نادينا”.

ولم تُقدّم إدارة نادي أضنة سبور تفاصيل عن هذه الصفقة، لكن موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي ذكر أن عطال أمضى عقد إعارة مدّته 6 أشهر. عِلما أن الدولي الجزائري كان يرتبط مع فريق نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

وفضّل يوسف عطال عدم إكمال المشوار مع نادي نيس، بِسبب القضية التي يعلمها الجمهور الجزائري.

ويتموقع فريق أضنة سبور في الرّتبة الـ 9 من أصل 20 ناديا مُتنافسا في البطولة التركية، وقبل 13 جولة عن إسدال السّتار.