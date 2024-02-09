-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رسميا.. عطال ينضمّ إلى هذا النّادي

علي بهلولي
  • 1769
  • 0
رسميا.. عطال ينضمّ إلى هذا النّادي
ح.م

أعلنت إدارة نادي أضنة سبور التركي سهرة الجمعة، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال.

وكتبت إدارة نادي أضنة سبور عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُخاطب مدافع “الخضر”: “مرحبا بك في عائلتنا. نتمنّى لك التوفيق في نادينا”.

ولم تُقدّم إدارة نادي أضنة سبور تفاصيل عن هذه الصفقة، لكن موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي ذكر أن عطال أمضى عقد إعارة مدّته 6 أشهر. عِلما أن الدولي الجزائري كان يرتبط  مع فريق نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

وفضّل يوسف عطال عدم إكمال المشوار مع نادي نيس، بِسبب القضية التي يعلمها الجمهور الجزائري.

ويتموقع فريق أضنة سبور في الرّتبة الـ 9 من أصل 20 ناديا مُتنافسا في البطولة التركية، وقبل 13 جولة عن إسدال السّتار.

مقالات ذات صلة
لوصيف ينتقل إلى هذا النّادي

لوصيف ينتقل إلى هذا النّادي

اتّفاقية تعاون بين اتحادَي الكرة الجزائري والنرويجي

اتّفاقية تعاون بين اتحادَي الكرة الجزائري والنرويجي

أوكيدجة يبصم على المشاركة رقم 100 في الليغ 1

أوكيدجة يبصم على المشاركة رقم 100 في الليغ 1

بِالفيديو: بلفضيل يعود إلى هواية التسجيل بعد “صيام” دام 10 أشهر

بِالفيديو: بلفضيل يعود إلى هواية التسجيل بعد “صيام” دام 10 أشهر

لجنة دراسة ملفات المدربين تختار 8 أسماء لخلافة بلماضي

لجنة دراسة ملفات المدربين تختار 8 أسماء لخلافة بلماضي

وناس وعمورة وآيت نوري في قمة مستواهم في أوروبا

وناس وعمورة وآيت نوري في قمة مستواهم في أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد