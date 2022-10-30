رسميا.. عوار وآيت نوري جديد “محاربي الصّحراء”

وافق اللاعبان الجزائريان المُغتربان حسام عوار وريان آيت نوري، على تمثيل ألوان “محاربي الصّحراء”.

جاء ذلك استنادا إلى ما أوردته قناة “فرانس24″، الأحد.

جاء ذلك استنادا إلى ما أوردته قناة “فرانس24” مساء الأحد، حيث أوضحت أن عوار وآيت نوري أبلغا مُؤخّرا رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف بِرغبتَيهما في ارتداء زيّ “الخضر”، وقام بعدها المسؤول الأوّل في الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، بِإرسال ملفَّيهما إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدّولية. على اعتبار أن عوار وآيت نوري لعبا لِمنتخبات فرنسا (كلّ الفئات للأوّل، وكلّ الأصناف بِاستثناء الأكابر للأخير)، لكن في مقابلات ودّية فقط، الأمر الذي يسمح لهما بِتغيير “الجنسية الرياضية”.

وإذا كانت دراسة “الفيفا” للملفَّين سريعة والردّ إيجابيا، فإن عوار وآيت نوري يُمكنهما حضور المقابلتَين الودّيتَين للمنتخب الوطني الجزائري أمام جنوب إفريقيا والسويد في منتصف نوفمبر المقبل. وفقا للمصدر ذاته.

ويرتبط متوسط الميدان عوار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. بينما يلعب المدافع الأيسر آيت نوري (21 سنة) مع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي حتى الـ 30 من جوان 2026.

وخاض حسام عوار هذا الموسم 3 مقابلات مع فريقه ليون، وفي كلّ المنافسات الرّسمية، وسجّل هدفا. وتسّببت إصابة في الكاحل تعرّض لها شهر أوت الماضي، في قلّة المشاركة.

بينما لعب ريان آيت نوري 10 مقابلات مع فريقه ولفرهامبتون، بينها 8 مواجهات أساسيا، في كلّ المنافسات الرّسمية للموسم الحالي.