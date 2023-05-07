رسميا.. عودة سوريا إلى الجامعة العربية

وافق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الاستثنائي، الأحد، على عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية وذلك بعد سنوات من التعليق، تتويجا لمجهودات دول عربية تتقدمهم الجزائر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إنّ “الجامعة العربية تبنّت قرار عودة سوريا لمقعدها”.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد السبت بأن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق.

وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا بالجامعة في عام 2011، ودعت الجامعة آنذلك إلى سحب السفراء العرب من دمشق.