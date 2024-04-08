رسميا.. عيد الفطر يوم الأربعاء في هذه الدولة

أصدر مجلس الإفتاء الأسترالي بياناً رسمياً يعلن فيه أن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا، وذلك بناءً على تأكيدات حسابات الفلك.

وقال مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان له نشره على صفحاته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم فقد تحقق لدى مجلس الإفتاء الأسترالي أن هلال الشهر الجديد يولد يوم الثلاثاء الموافق لـ 9 أبريل 2024 في الساعة 4.20 قبل الفجر بتوقيت مدينة سيدني ويغيب بعد غروب شمس اليوم بـ 12 دقيقة في الساعة 5.51 مساءً.

وتابع البيان “وفي مدينة بيرث يولد هلال الشهر الجديد في نفس اليوم في الساعة 2.20 قبل الفجر بتوقيت مدينة بيرث ويغيب بعد غروب شمس اليوم بـ 16 دقيقة في الساعة 6.18 مساءً.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو آخر أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ

وأن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 هو بداية شهر شوال 1445هـ وأول أيام عيد الفطر المبارك”.

وفي إيران أعلن، الاثنين، مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر.

وقال مكتب خامنئي إنه “يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني فإن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر”.