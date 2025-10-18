رسميا.. غويري سيغيب عن كأس إفريقيا

لن يخوض اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري مع المنتخب الوطني، نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويُفترض أن تُجرى البطولة القارية بِبلاد مراكش، في فترة ما بين الـ 21 من ديسمبر المقبل والـ 18 من جانفي 2026.

وقالت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي في بيان لها نشرته سهرة السبت: “يُعلن نادي أولمبيك مرسيليا أن مهاجمه أمين غويري سيخضع لِعملية جراحية في كتفه اليُمنى. ويأتي هذا الإجراء، الذي تقرّر بِالاتفاق بين اللاعب والنادي، بعد سلسلة من الخلع التي عانى منها اللاعب في الأشهر الأخيرة. و سيخضع أمين لِفترة تأهيل تُقدر بِثلاثة أشهر تقريبا”.

وأضافت: “اختيرت هذه العملية الجراحية لِهدف واضح، وهو تمكينه من استعادة كامل قدراته البدنية دون أي قلق، والعودة أقوى إلى الملاعب. يتمنّى النادي بِأكمله لِأمين الشفاء العاجل، وسيُدعّمه طوال فترة نقاهته”.

وكان غويري مساء الثلاثاء الماضي، قد اضطرّ إلى الخروج من أرضية الميدان بِداعي إصابة على مستوى الكتف، خلال مواجهة “الخضر” وأوغندا.

وهكذا تكرّر سيناريو كأس أمم إفريقيا طبعة كوت ديفوار 2024، حيث اضطرّ أمين غويري حينها إلى الغياب عن البطولة في آخر لحظة، بِداعي إصابة على مستوى الركبة.