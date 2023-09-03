رسميا.. غياب عوّار عن مُواجهتَي تنزانيا والسنيغال

تحدّثت الصّحافة الإيطالية بعد ظهيرة الأحد، عن غياب اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار عن مُقابلتَي “الخضر” أمام تنزانيا والسنيغال.

وتُجرى المواجهتان الدوليتان الخميس المقبل والثلاثاء التي تليه.

وفي تقارير صحفية إيطالية مُتطابقة، جاء أن إدارة نادي روما أخبرت اتحاد الكرة الجزائري بِاستحالة مشاركة عوّار في المقابلتَين المذكورتَين أعلاه، لِكون موعد تماثله للشفاء من الإصابة يتجاوز تاريخَي إجرائهما.

وفي بيان له عصر الأحد، أكّد اتحاد الكرة الجزائري غياب عوّار عن هاتَين المقابلتَين، وعدم حضوره معسكر “الخضر” بِقسنطينة.

ولم تذكر “الفاف” إن كان الناخب الوطني سيستنجد بِلاعب آخر بديل لِعوّار، من عدمه. علما أن جمال بلماضي وجّه الدّعوة إلى 25 لاعبا، بينهم متوسّط ميدان نادي روما الإيطالي.