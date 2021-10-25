رسميا.. فارس يغيب عن مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

يغيب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس عن مواجهتَي المنتخب الوطني أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، بِداعي الإصابة.

جاء ذلك على لسان التقني دافيدي بلارديني مدرب فريق جنوة، في مؤتمر صحفي نشّطه مساء الإثنين، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الإيطالي.

وأوضح المدرب بلارديني أن المدافع فارس يشكو إصابة عضلية على مستوى الساق، تُبعده عن المنافسات الرّسمية لِفترة لا تقلّ عن ثلاثة أسابيع من الآن.

وتُجرى مقابلتا المنتخب الوطني الجزائري مع جيبوتي وبوركينا فاسو، بِالبليدة والعاصمة المصرية القاهرة، في الـ 10 والـ 14 من نوفمبر المقبل. لِحساب الجولة الخامسة والسادسة (الأخيرة) من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022، على التوالي.

وكان محمد فارس قد عاد إلى “الخضر” بعد غياب دام نحو سنة من الزمن، وشارك أساسيا في مقابلتَي النيجر ودون أن يُستبدل (كامل أطوار المواجهتَين). بِتاريخَي الـ 8 والـ 12 من أكتوبر الحالي، في إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لِتصفيات المونديال. في حين كانت مباراة فريق جنوة والمضيف نادي تورينو مساء الجمعة الماضية، آخر مقابلة للمدافع فارس، وقد خاض كامل أطوارها. في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة الإيطالية.

ورغم كفاءة محمد فارس، إلّا أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي يملك بدائل الخط الخلفي، على غرار عيسى ماندي ويوسف عطال وعبد القادر بدران وحسين بن عيادة، وأيضا رامي بن سبعيني الذي تماثل للشفاء، وقد يلحق به جمال بلعمري، فضلا عن مهدي زفان وأحمد توبة وغيرهم.