-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رسميا.. فارس يغيب عن مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

علي بهلولي
  • 1433
  • 0
رسميا.. فارس يغيب عن مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

يغيب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس عن مواجهتَي المنتخب الوطني أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، بِداعي الإصابة.

جاء ذلك على لسان التقني دافيدي بلارديني مدرب فريق جنوة، في مؤتمر صحفي نشّطه  مساء الإثنين، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الإيطالي.

وأوضح المدرب بلارديني أن المدافع فارس يشكو إصابة عضلية على مستوى الساق، تُبعده عن المنافسات الرّسمية لِفترة لا تقلّ عن ثلاثة أسابيع من الآن.

وتُجرى مقابلتا المنتخب الوطني الجزائري مع جيبوتي وبوركينا فاسو، بِالبليدة والعاصمة المصرية القاهرة، في الـ 10 والـ 14 من نوفمبر المقبل. لِحساب الجولة الخامسة والسادسة (الأخيرة) من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022، على التوالي.

وكان محمد فارس قد عاد إلى “الخضر” بعد غياب دام نحو سنة من الزمن، وشارك أساسيا في مقابلتَي النيجر ودون أن يُستبدل (كامل أطوار المواجهتَين). بِتاريخَي الـ 8 والـ 12 من أكتوبر الحالي، في إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لِتصفيات المونديال. في حين كانت مباراة فريق جنوة والمضيف نادي تورينو مساء الجمعة الماضية، آخر مقابلة للمدافع فارس، وقد خاض كامل أطوارها. في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة الإيطالية.

ورغم كفاءة محمد فارس، إلّا أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي يملك بدائل الخط الخلفي، على غرار عيسى ماندي ويوسف عطال وعبد القادر بدران وحسين بن عيادة، وأيضا رامي بن سبعيني الذي تماثل للشفاء، وقد يلحق به جمال بلعمري، فضلا عن مهدي زفان وأحمد توبة وغيرهم.

مقالات ذات صلة
“الكاف” يضبط توقيت وملعبي المواجهتين الأخيرتين لـ”الخضر”

“الكاف” يضبط توقيت وملعبي المواجهتين الأخيرتين لـ”الخضر”

غشة يفتتح عدّاد التهديف في البطولة التركية

غشة يفتتح عدّاد التهديف في البطولة التركية

صيود وعرجون يحصدان الذهب في البطولة العربية

صيود وعرجون يحصدان الذهب في البطولة العربية

الريال يقطف ثمار “كلاسيكو الأرض”

الريال يقطف ثمار “كلاسيكو الأرض”

بلماضي يعثر على منافس جديد لبن سبعيني في “الخضر”

بلماضي يعثر على منافس جديد لبن سبعيني في “الخضر”

محمد صلاح: لا يمكنني القول إني الأفضل في العالم

محمد صلاح: لا يمكنني القول إني الأفضل في العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد