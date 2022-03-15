رسميا.. فتح العمرة أمام الجزائريين

بعد غلق لسنتين.. الرئاسة تعلن بداية التسجيلات الأسبوع المقبل

أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، رسميا فتح موسم العمرة أمام الجزائريين الراغبين في أداء المناسك بعد توقف دام سنتين بسبب تفشي وباء كورونا، في وقت أكد كل من الديوان الوطني للحج والعمرة ووكالات السياحة والأسفار جاهزيتهما لتنظيم الموسم بما فيها عمرة شهر رمضان القادم.

ديوان الحج يضع آخر الروتوشات على دفتر الشروط الجديد

بعد سنوات من الغلق بسبب التداعيات الصحية الناجمة عن كوفيد 19 قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استئناف العمرة، وذلك عبر تغريدة له على تويتر كتب فيها: “تقرر افتتاح التسجيلات لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين في أداء هذه الشعيرة الدينية ابتداء من الأسبوع المقبل”، وكلّف الرئيس، الوزير الأول باتخاذ “التدابير اللازمة لإنجاح العملية”، وهو القرار الذي استبشر به الجزائريون خيرا لاسيما أن الموسم علق منذ بداية جائحة كورونا في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحدّ من تفشي الوباء في البلاد.

وكالات السياحة: جاهزون لتنظيم الموسم وعمرة رمضان أولوية

ويبدو أن قرار الرئيس بفتح الموسم بصفة رسمية، قد عجل في عملية التحضيرات على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة، هذا الأخير الذي شرع في عقد اجتماعات استعجالية مع إطارات الديوان لوضع آخر الروتوشات على دفتر الشروط الخاص بتنظيم العملية وإصداره في أقرب وقت، مع مراجعة قائمة الوكالات السياحية التي سبق لها أن تحصلت على ترخيص لتنظيم الموسم سنة 2020 خاصة أن هذه التراخيص لم تستغل بسبب استمرار الغلق.

وحسب – مصادر- “الشروق” فإن الديوان الوطني للحج والعمرة يتجه نحو تجديد الثقة في الوكالات التي تحصلت على الرخصة سابقا لتنظيم الموسم خاصة بالنسبة لعمرة رمضان التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 15 يوما، وهي المدة التي وصفتها وكالات السياحة والأسفار بالمعقولة والكافية لتحضير موسم في مستوى تطلعات المعتمر الجزائري.

وفي هذا الإطار، قال الخبير السياحي وصاحب وكالة سياحية معتمدة في تنظيم الحج والعمرة علي مناصر لـ”الشروق” إن قرار فتح الموسم في منتصف شهر شعبان خطوة إيجابية نثمنها كوكالات سياحية خاصة بالنسبة للراغبين في تنظيم عمرة رمضان، قائلا: “الوقت كاف بالنسبة لنا وحتى بالنسبة للوكالات الجديدة شريطة عدم الإخلال بدفتر الشروط الجديد”.

وعبر المتحدث عن تخوفه من عدم فتح خط جوي مباشر بين الجزائر والمملكة العربية السعودية باعتبار أن الخط الوحيد المفتوح حاليا لنقل المعتمرين هو خط الجزائر- اسطنبول، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعرف ضغطا بسبب صعوبة الحصول على التذاكر والاحتكار الذي يواجهونه في ظل وجود منافسة كبيرة.

وبخصوص التأشيرات، قال محدثنا إنه بمجرد تفعيل العقود مع الجانب السعودي تمنح “الفيزا” الإلكترونية مباشرة للوكالات السياحية والأسفار، مضيفا لدينا عقود مع الجانب السعودي منذ سنة 2020 لم تفعل بسبب استمرار الغلق وعليه بمجرد الفتح يتم تحيين هذه الاتفاقيات ونشرع مباشرة في التنظيم، مؤكدا “هذه العقود صالحة فقط لشهر رمضان لأن بداية الموسم يعني الفاتح محرم يتم إصدار دفتر شروط جديد”.

وبالنسبة لأسعار عمرة رمضان، التي هي محل تساؤلات بالنسبة للكثير من الجزائريين، ربطها محدثنا بسعر تذاكر الطيران، مشيرا أنه في حال اعتمدت الخطوط الجوية الجزائرية أسعارا معقولة ستكون العمرة منخفضة الكلفة، لاسيما أن أسعار كراء الفنادق والإسكان والإعاشة بالسعودية لن تكون مرتفعة بسبب وجود منافسة كبيرة بين المتعاملين السعوديين.