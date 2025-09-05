رسميا.. “فيات غراندي باندا” رابع طراز لمصنع “فيات” بوهران

أول سيارة جزائرية يتم إنتاجها وفق نظام "سي.كا.دي"

بعد أشهر من التسريبات، رسّمت مجموعة “ستيلانتيس” العالمية أخيرا عملية إنتاج سيارة “غراندي باندا” للعلامة الإيطالية “فيات”، بمصنع طفراوي بوهران، والتي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر التي تركّب وفق نظام CKD بهياكل جرى تلحيمها وطلاؤها محليا، بنسبة إدماج تقدر بـ20 بالمائة.

وجاء الكشف عن المولود الجديد لمصنع العلامة الإيطالية بطفراوي بولاية وهران، مساء الخميس، من خلال حفل رسمي بحديقة التجارب بالحامة، حضره الأمين العام لوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد، وسفير إيطاليا بالجزائر، ألبرتو كوتيلو، ومدير العلميات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى “ستيلانتيس”، سمير شرفان، والرئيس التنفيذي لعلامة “فيات”، أوليفييه فرانسوا.

وخلال عرض سبق الإطلاق الرسمي، أكد سمير شرفان، أن “ستيلانتيس” ومن خلال مصنع “فيات” بوهران، أنتجت لحد الآن 50 ألف مركبة منذ شهر ديسمبر 2023، تاريخ تدشين هذه المنشأة، مشيرا إلى أن نسبة رضا الزبائن على منتجات العلامة الإيطالية بلغ 98.2 بالمائة.

ولم تتسرب بعد تفاصيل عن المحرك الذي سيزود به هذا المولود الجديد للعلامة الإيطالية، لكن مصادر على صلة بالملف أكدت لـ”الشروق” أنها ستكون بنسختين، الأولى عاجية والثانية فاخرة بمعدات ومزايا إضافية.

في ذات السياق، لفت بيان “فيات الجزائر” إلى أن المركبة الجديدة ستنتج وفق نظام تجميع الأجزاء المفككة بالكامل المعروف اختصارا بـ “CKD” بغية تلبية حاجيات الأسر الجزائرية، لتكون بذلك أول سيارة في تاريخ البلاد مجمعة بهياكل ملحمة ومطلية محليا.

وأشار البيان إلى أن “غراندي باندا” ستنطلق بنسبة إدماج محلي تصل إلى 20 بالمائة، مع التزام مجمع “ستيلانتيس” برفع هذه النسبة إلى ما يزيد عن 30 بالمائة بحلول 2026، أي سنتين قبل الرزنامة القانونية، ما يؤكد مرة أخرى التزام المجمع بخدمة التنمية الصناعية في الجزائر.

وأوضحت “فيات الجزائر”، أن الانتهاء من وضع المنشآت الخاصة بالتلحيم والطلاء في موقع طفراوي سيسمح بإنتاج الوحدات الأولى لما قبل السلسلة مع نهاية سبتمبر الجاري، في انتظار الانطلاق الرسمي للإنتاج المتسلسل المقرر خلال الأشهر القادمة.

وأكد المصدر، أن هذه المرحلة تشكل حدثا تاريخيا بالنسبة لصناعة السيارات في الجزائر، باعتبارها أول تجربة إنتاج وفق نظام CKDما يمثل لبنة أساسية في مسار تعزيز السيادة الصناعية للبلاد وبروز نظام بيئي وطني قوي ومستدام من المناولين.

وأضاف أن هذا الإنجاز هو ثمرة شراكة ناجحة بين الجزائر ومجمع “ستيلانتيس”، قوامها الثقة المتبادلة والطموح المشترك للنهوض بالنمو الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وضمان الحركية المستدامة لصالح المجتمع الجزائري.

وأبرز المدير التنفيذي لعلامة “فيات”، أوليفييه فرانسوا، أن “غراندي باندا” تجسد فلسفة بسيطة قوامها الاستماع للتوجهات العالمية من دون التخلي عن جوهر العلامة وروحها، مؤكدا أنها “سيارة اقتصادية، ممتعة وعائلية، وتجسيد لرؤية “فيات” التي تتحقق اليوم في الجزائر، البلد الإستراتيجي الذي يتبوأ مكانة ريادية في الصناعة”.

وشدّد فرانسوا على أن “غراندي باندا” تعد مشروعا إستراتيجيا بالنسبة لـ”فيات”، حيث أصبحت مصنعة في وهران بفضل الكفاءات الجزائرية، وهي موجهة لكتابة فصل جديد من قصة النجاح التي تخوضها العلامة رفقة شركائها في الجزائر.

من جانبه، أكد مدير العمليات لمجمع “ستيلانتيس” في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سمير شرفان، أن هذا اليوم يعد يوما تاريخيا بالنسبة للمجمع وللجزائر، قائلا: “بفضل “فيات غراندي باندا”، نحن لا نقدم مجرد سيارة تلبي حاجيات الأسر الجزائرية، بل ننطلق في أول إنتاج بنظام CKD في تاريخ البلاد، في خطوة تعكس التزامنا الراسخ بدعم السيادة الصناعية للجزائر وتطوير صناعة سيارات مستدامة وقادرة على التنافس وخلق القيمة بالنسبة للمجتمع الجزائري”.

وأوضح شرفان، أن “غراندي باندا”، التي انتزعت العديد من الجوائز الدولية منذ إطلاقها، تجسد الحمض النووي لعلامة “فيات” ممثلة في البساطة، السعر المناسب، وفرحة العيش، مضيفا أنها مستوحاة من أيقونة “باندا” في الثمانينيات، إذ تعيد بعث روحها العملية والمبتكرة في نسخة عصرية، جريئة وسهلة الاستخدام.

وختم البيان بالتأكيد، أن السيارة الجديدة صغيرة الحجم من الخارج لكنها رحبة في الداخل، مصممة للحياة العائلية الحضرية، وتوفر توازنا بين الراحة وسهولة الاستخدام والاعتماد عليها، لتكون بحق الرفيق اليومي للأسر الجزائرية.