رسميا.. قادري في فريق جديد

أعلنت إدارة نادي خنت البلجيكي مساء الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار القادري.

وأمضى صانع الألعاب قادري (25 سنة) عقدا يدوم أربعة مواسم، بعد أن مثّل ألوان فريق كورتري البلجيكي منذ صيف 2021.

ونقلت إدارة نادي خنت على لسان قادري قوله: “أنا سعيد جدا بِوجودي هنا. سأبذل أقصى المجهودات لِتحقيق النجاح في هذا النادي. أريد إسعاد الجماهير، وأتطلع بشوق للبدء. أراكم يوم السبت”. في إشارة موعد مواجهة نادي لالوفيير بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة البلجيكية للموسم الجديد.

بِدوره قال التقني الصربي إيفان ليكو مدرب فريق خنت: “أثبت قادري أنه لاعب حاسم في البطولة البلجيكية. يمتلك خبرة كبيرة، بالإضافة إلى الشجاعة التي أحب أن أراها في أي لاعب. أنا سعيد جدا بانضمامه إلينا”

وقال المستشار الرياضي للنادي البلجيكي كييلد فورت: “كان قادري يتمنى بشدة الانضمام إلى خنت. إنه ينتمي إلى فئة اللاعبين الذين لم نكن نملكهم في فريقنا بعد. بِفضل سيطرته على الكرة وإبداعه ومهاراته في التسديد، يُمكن أن يشكل قيمة مضافة. بعد التعزيزات الدفاعية، أصبح لدينا الآن رصيد هجومي كبير”.

وكان فريق خنت قد تموقع سادسا، في لائحة ترتيب بطولة بلجيكا للموسم الماضي.