-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رسميا.. قادري في فريق جديد

الشروق الرياضي
  • 143
  • 0
رسميا.. قادري في فريق جديد
ح.م

أعلنت إدارة نادي خنت البلجيكي مساء الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار القادري.

وأمضى صانع الألعاب قادري (25 سنة) عقدا يدوم أربعة مواسم، بعد أن مثّل ألوان فريق كورتري البلجيكي منذ صيف 2021.

ونقلت إدارة نادي خنت على لسان قادري قوله: “أنا سعيد جدا بِوجودي هنا. سأبذل أقصى المجهودات لِتحقيق النجاح في هذا النادي. أريد إسعاد الجماهير، وأتطلع بشوق للبدء. أراكم يوم السبت”. في إشارة موعد مواجهة نادي لالوفيير بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة البلجيكية للموسم الجديد.

بِدوره قال التقني الصربي إيفان ليكو مدرب فريق خنت: “أثبت قادري أنه لاعب حاسم في البطولة البلجيكية. يمتلك خبرة كبيرة، بالإضافة إلى الشجاعة التي أحب أن أراها في أي لاعب. أنا سعيد جدا بانضمامه إلينا”

وقال المستشار الرياضي للنادي البلجيكي كييلد فورت: “كان قادري يتمنى بشدة الانضمام إلى خنت. إنه ينتمي إلى فئة اللاعبين الذين لم نكن نملكهم في فريقنا بعد. بِفضل سيطرته على الكرة وإبداعه ومهاراته في التسديد، يُمكن أن يشكل قيمة مضافة. بعد التعزيزات الدفاعية، أصبح لدينا الآن رصيد هجومي كبير”.

وكان فريق خنت قد تموقع سادسا، في لائحة ترتيب بطولة بلجيكا للموسم الماضي.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: تمريرتان حاسمتان لِبوداوي وبوعناني

بِالفيديو: تمريرتان حاسمتان لِبوداوي وبوعناني

بن ناصر يتّخذ هذا القرار الهام

بن ناصر يتّخذ هذا القرار الهام

فريقا بنفيكا أو فينورد.. يناسبان حاج موسى

فريقا بنفيكا أو فينورد.. يناسبان حاج موسى

إقصاء توبة

إقصاء توبة

إشادة الأفارقة بِالتنظيم الجزائري للألعاب المدرسية

إشادة الأفارقة بِالتنظيم الجزائري للألعاب المدرسية

أيّ مستقبل لـ “شياخة”؟

أيّ مستقبل لـ “شياخة”؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد