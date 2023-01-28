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رياضة

رسميا.. قندوسي ينضم إلى الأهلي المصري

علي بهلولي
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رسميا.. قندوسي ينضم إلى الأهلي المصري
ح.م
أحمد قندوسي في أوّل تجربة خارج الوطن.

أعلنت إدارة نادي الأهلي المصري، السبت، عن انتدابها للاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي.

وسيرتدي متوسّط الميدان قندوسي زيّ نادي الأهلي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.
وكان قندوسي (23 سنة) يُمثّل ألوان نادي وفاق سطيف منذ صيف 2019، بِعقدٍ يُفترض أن تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2026.

ولم يسبق لِإبن بلدية غريس (ولاية معسكر) خوض تجربة أجنبية، وسيكون انضمامه إلى الأهلي المصري أوّل مغامرة له خارج الوطن.

وسيلعب قندوسي مع الأهلي المصري في دور المجموعات لِرابطة أبطال إفريقيا، انطلاقا من أواخر فيفري المقبل. ضمن فوج يضمّ أندية صاندونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني وكوتون سبور الكاميروني.

وفي البطولة المصرية، يتصدّر الفريق الأحمر لائحة الترتيب بعد خوضه 15 مباراة، تحت إشراف المدرب السويسري مارسيل كولر.

ويُشارك أحمد قندوسي هذه الأيّام مع المنتخب المحلّي الجزائري في “شان” 2023، بِهدف إحراز اللّقب القارّي.

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