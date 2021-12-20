رسميا.. كأس إفريقيا تُنظّم في جانفي المقبل بِالكاميرون

أكّد رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، الإثنين، تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون انطلاقا من الـ 9 من جانفي وإلى وغاية الـ 6 من فيفري 2022.

جاء ذلك على هامش زيارة قادته، الإثنين، إلى الكاميرون، وفي تصريحات أمام مسؤولي هذه البلد الحكوميين والرياضيين. تداولتها الصحافة المحلية عبر شريط فيديو مُدرج أدناه.

وقال المسؤول الجنوب إفريقي بِنبرة مازحة إنه سيحضر إلى الكاميرون في الـ 7 من جانفي المقبل، رفقة زوجته وأبنائه، خصّيصا من أجل العرس الكروي الإفريقي.

وتعرّضت “الكاف” في الأيّام القليلة الماضية لِضغوطات رهيبة من أجل تأجيل البطولة الكروية القارية، بِحجّة عودة شبح جائحة “كورونا”، وفيروس “أوميكرون” تحديدا.

وقاد هذه الضغوطات الأوروبيون (رؤساء أندية..)، وأيضا رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، الذي بدا وأنه رضخ وأراد كسب ودّهم، خاصة وأنه يخوض ضدّهم “معركة” تنظيم مونديال كل سنتَين، المُقترح الذي رفضه أبناء القارة العجوز.