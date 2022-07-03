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رياضة

رسميا.. “كاف” يُعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023  

الشروق أونلاين
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رسميا.. “كاف” يُعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023  

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي كان من المقرر إقامتها في كوت ديفوار.  

وأعلن رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي في نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية (كوميكس) الذي تم تنظيمه على هامش بطولة إفريقيا للأمم 2022، في الرباط، أن التغيير يعود للمناخ السائد في كوت ديفوار خلال تلك الفترة وسيتم نقلها إلى جانفي وفيفري 2024.

وتابع قائلا: “يجب أن أخبركم أنني فخور جدًا بالعمل الجيد الذي قامت به كوت ديفوار ، مع إحراز تقدم ممتاز. المشكلة الرئيسية هنا هي المطر والطقس. هذا هو السبب الوحيد والوحيد للجنة كاف التنفيذية لنقل كان إلى جانفي وفيفري 2024 “.

 وكان من المفترض أن تقام البطولة في نسختها القادمة في كوت ديفوار في صيف 2023 خلال شهري جوان وجويلية ولكن بسبب الطقس تم تغيير موعد انطلاقها.

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