رسميا.. كرواتيا تنضم إلى “شنغن” وتعتمد “اليورو”
اعتمدت كرواتيا، رسميا العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية بداية من 1 جانفي 2023.
وودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونا عند منتصف ليل السبت إلى الأحد لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو.
وانضمت كرواتيا لمنطقة شنغن، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تأشيرات بين دولها الذين سيرتفع عددهم بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.
🇭🇷 10 years since Croatia joined the EU.
On 1 July 2013, Croatia became the newest member of the EU.
In 2023, it will also be the 20th country to adopt the euro! #EUarchives pic.twitter.com/ZMS9EFlMcs
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 31, 2022
ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل التضخم ارتفاعاً في أنحاء العالم على وقع غزو روسيا لأوكرانيا الذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.
وانضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة البالغ عدد سكانها 3,9 مليون نسمة، للاتحاد الأوروبي في 2013.