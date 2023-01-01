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رسميا.. كرواتيا تنضم إلى “شنغن” وتعتمد “اليورو”

الشروق أونلاين
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رسميا.. كرواتيا تنضم إلى “شنغن” وتعتمد “اليورو”
الأرشيف

اعتمدت كرواتيا، رسميا العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية بداية من 1 جانفي 2023.

 وودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونا عند منتصف ليل السبت إلى الأحد لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو.

وانضمت كرواتيا لمنطقة شنغن، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تأشيرات بين دولها الذين سيرتفع عددهم بدخول كرواتيا إلى 27 دولة.

ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل التضخم ارتفاعاً في أنحاء العالم على وقع غزو روسيا لأوكرانيا الذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.

وانضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة البالغ عدد سكانها 3,9 مليون نسمة، للاتحاد الأوروبي في 2013.

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