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رياضة

رسميا.. لعروسي يُقرّر الانضمام إلى كتيبة “مُحاربي الصّحراء”

علي بهلولي
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رسميا.. لعروسي يُقرّر الانضمام إلى كتيبة “مُحاربي الصّحراء”
ح.م
ياسر لعروسي بِزيّ منتخب فرنسا لِصنف "الآمال".

أعلن اللاعب المُغترب ياسر لعروسي مساء الثلاثاء، عن اتّخاذ قرار تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

وكشف لعروسي عن هذا القرار عبر صفحته في منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” (الصورة الأولى المُدرجة أدناه).

ويبلغ ياسر لعروسي من العمر 22 سنة، وينشط في مركز مدافع أيسر.

وكتب لعروسي مُخاطبا الجمهور الجزائري: “بِفخر كبير، أُعلن عن انضمامي إلى المنتخب الوطني الجزائري، للدّفاع بِفخر عن ألوان بلدي. تحيا الجزائر”.

وسبق للعروسي تمثيل ألوان منتخب فرنسا لِصنف أقلّ من 23 سنة، انطلاقا من عام 2022. ما يعني أنه لجأ إلى “الفيفا” لِتغيير الجنسية الرّياضية وجلب الرّخصة الدولية.

ويرتدي ابن ولاية الوادي – زيّ نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي منذ الصيف الماضي، بِعقد إعارة يدوم موسما واحدا. حيث ما زال يرتبط مع فريق تروا الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026.

ولعب لعروسي أيضا في صفوف العملاق ليفربول الإنجليزي، وشارك في مباراة رسمية لِحساب كأس الرابطة المحلّية، وأربعه لقاءات ودّية (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه). غير أن الجزء الكبير من هذه التجربة خاضه في الأصناف الصّغرى، ما بين صيفَي 2017 و2021.

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