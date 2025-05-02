رسميا.. مازة يلتحق بِبطل ألمانيا

أعلنت إدارة نادي بايرن ليفركوزن الألماني وبِصفة رسمية، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد إبراهيم مازة.

وأمضى صانع الألعاب مازة (19 سنة) عقدا طويلا تنقضي مدّته في صيف 2030، يرتدي بِموجبه زي فريق بايرن ليفركوزن الذي حاز لقب البطولة الألمانية في الموسم الماضي.

ونقلت إدارة نادي بايرن ليفركوزن على لسان المدير الرياضي سيمون رولفز، قوله: “يُعدّ إبراهيم مازة حاليا أحد أبرز المهاجمين الشباب. هو لاعب يناسب الخطط التكتيكية الخاصة بِنادينا. كما يتمتع بمهارات فنية ممتازة، ويُحسن المراوغات، له نظرة ثاقبة فوق الميدان، وهو ما يستغله ببراعة”.

من جهته، قال الدولي الجزائري: ” فرصة رائعة أشبه بِالحلم بالإنتقال إلى بايرن ليفركوزن. لقد حظيت بأفضل الفرص للتطور والارتقاء مع هيرتا برلين في القسم الثاني. الآن أريد إثبات جدارتي على منصة التتويج مع نادٍ أوروبي كبير. أتطلع بشوق لِخوض المقابلات مع باير ليفركوزن، في هذا الملعب المميز والمترابط بأجوائه الرائعة، وللفريق الذي أبهرني كثيرا في السنوات الأخيرة. هنا في ليفركوزن، أستطيع مواصلة التطور والفوز بالألقاب، وهذا ما يحفّزني”.

وتأسّس نادي بايرن ليفركوزن في عام 1904، ونال لقب البطولة الألمانية في عام 2024، كما حاز الكأس المحلّية مرّتَين آخرها في العام الماضي أيضا، ونال الكأس الألمانية الممتازة في آخر طبعة لها. أمّا دوليا، وفي عام 1988، افتك بايرن ليفركوزن كأس الاتحاد الأوروبي، وفي 2002 نشّط نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وسبق لِهذا الفريق أن ضمّ المهاجم أندري شورله، مسجّل الهدف الأول لِألمانيا ضد الجزائر في ثمن نهائي كأس العالم 2014.

أما التقني ستيفان ليتل مدربه في فريق هيرتا برلين، فقد أكد أن مازة سيُشرّف ألوان النادي في الجولات الثلاث المتبقية من عمر القسم الثاني الألماني. وأضاف في تصريحات أدلى به لِصحيفة “بيلد” الألمانية: “إنه لاعب موهوب للغاية، ويتمتع بصفات استثنائية، كما أنه ذكي. باير ليفركوزن يتوقع لاعبا فنانا”. علما أن مدة عقد مازة كانت تنقضي في صيف 2027.

بينما قال التقني الإسباني تشابي ألونسو مدرب بايرن ليفركوزن عن الصفقة: “تحدثتُ معه (مازة). إنه لاعب ذو مهارات مختلفة. جيد بين الخطوط، ويمتلك إمكانيات ممتازة. لا يزال لديه الكثير من المساحة للتطور، لكننا لا نزال نعتقد أن نادينا مثالي للاعبين الشباب الذين لديهم الرغبة في التقدم. كما يملك شخصية جيدة، فهو شاب لكنه ناضج. لذا فهو صفقة جيدة، ونحن سعداء بوجوده معنا”.

هذا وقدّرت الصحافة الألمانية قيمة صفقة التحويل بِمبلغ 12 مليون أورو، فيما ضمن فريقه الجديد بايرن ليفركوزن خوض رابطة أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث يتموقع ثانيا في لائحة ترتيب “البوندسليغا” قبل 3 جولات عن انتهاء المسابقة.

يبقى فقط الغموض بِشأن المدرب تشابي ألونسو المطلوب بِحدّة هذه الأيّام في نادي ريال مدريد، رغم أن مدة العقد مع بايرن ليفركوزن تنقضي في صيف 2026.