“رسميا.. مباراتي الاعتزالية ستقام يومي 4 و5 نوفمبر القادم”

نصر الدين دريد يؤكد لـ "الشروق":

أكد الحارس الدولي السابق، نصر الدين دريد، عن تأجيل مباراته الاعتزالية التي كانت مقررة يومي 21 و22 أكتوبر القادم بوهران، إلى الرابع والخامس من نوفمبر القادم.

وقال الدولي السابق في تصريح خصّ به “الشروق”: “لقد تم تأجيل مباراتي الاعتزالية من 21 و22 أكتوبر القادم بملعب زبانة بوهران إلى الرابع والخامس من نوفمبر القادم”.

وأضاف: “المباراة الاعتزالية ستحضرها كل الأندية التي لعبت لها وهي، اتحاد تبسة، اتحاد الحراش، اتحاد بلعباس، مولودية وهران، والمنتخب الوطني سنة 1986 الذي شارك في كأس العالم بالمكسيك، وجمعية “صوت المعلقين” التي يترأسها الزميل سعد طرافي”.

نصر الدين دريد، كشف لـ”الشروق”، عن برنامج مباراته الاعتزالية، حيث سيواجه فريق اتحاد الحراش اتحاد بلعباس، يوم الجمعة الرابع من نوفمبر بداية من الساعة الرابعة والنصف زوالا، وتتواصل المباراة الاعتزالية يوم الخامس من نوفمبر بإجراء مقابلتين، الأولى بين مولودية وهران واتحاد تبسة، والثانية بين المنتخب الوطني لسنة 1986 وفريق الصحافة الوطنية.

وأضاف قائلا: “لقد وجهت الدعوة إلى كل اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في مونديال 1986، وهم ماروك، قريشي، شبال، في وقت اعتذر جداوي، ولم أجد الوسيلة التي أتصل بها بالمدافع مجادي”.

ويعتبر دريد أحد أحسن الحراس الذين أنجبتهم الكرة الجزائرية، حيث بدأ مسيرته الكروية في صنف الأواسط بفريق شبيبة تبسة ولعب في صنف الأكابر موسم 1977 – 1978، وتنقل في الموسم الموالي إلى اتحاد الحراش. وفي موسم 1980 – 1981 انتقل الحارس دريد إلى اتحاد بلعباس أين لعب له إلى غاية 1985. ثم انتقل فيها إلى فريق مولودية وهران، التي توّج معها بلقب البطولة الوطنية في عام 1988. وبعد هذا اللقب، خاض دريد تجربة خارج الوطن، ضمن فريق الرجاء البيضاوي المغربي.. هذه التجربة التي كانت ناجحة عندما توّج بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة عام 1989، ثم عاد الحارس دريد إلى مولودية وهران لموسمين إلى غاية 1990. ولعب مع “الخضر” من 1982 إلى غاية 1988، وشارك في كأس إفريقيا 1984 و1988 وساهم كثيرا في النتائج الإيجابية للمنتخب الوطني، كما أنه كان من ضمن العناصر التي كانت وراء تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بالمكسيك، لا سيما في لقاءي زامبيا وتونس. وفي مونديال 1986 الكل يتذكّر تلك الخرجات والبراعة الكبيرة التي لعب بها دريد أمام منتخب إسبانيا، بتدخلاته الحاسمة، قبل أن يتعرّض للإصابة. وخلال مشاركته مع الفريق الوطني في كأس إفريقيا، تحصل الفريق الوطني على مرتين (1984 و1988 على المركز الثالث).