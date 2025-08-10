رسميا.. مبولحي يعود

أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم مساء الأحد، عن انتداب حارس المرمى الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي.

واكتفت إدارة الترجي بِذكر الاستفادة من خدمات الحارس مبولحي، دون تقديم التفاصيل على غرار مدّة العقد.

ويُشير تاريخ الـ 28 من ديسمبر 2023 إلى موعد آخر مباراة رسمية للحارس مبولحي، وذلك لمّا شارك أساسيا بِزيّ نادي شباب بلوزداد في مواجهة الزائر شباب قسنطينة، لِحساب مسابقة البطولة الوطنية. وبعدها بِأيّام قلائل، سافر مع المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، لكنه اضطرّ إلى متابعة الوقائع من دكّة البدلاء، بِسبب تعرّضه لِإصابة خطيرة على مستوى الذّراع أنهت موسمه قبل الآوان.

ولازم مبولحي العلاج، كما استفاد من راحة، وهي فترة دامت حتى الـ 30 من جوان 2024، موعد انقضاء مدّة العقد مع نادي شباب بلوزداد. ثم بقي بلا فريق وبعيدا عن المنافسات لِمدة موسم كامل، حتى تاريخ انضمامه إلى فريق ترجي مستغانم.

ويُعوّل الترجي على خبرة مبولحي (39 سنة) لِتحقيق الأهداف المسطّرة، حيث يستهلان الموسم الجديد بِصفة رسمية في الـ 21 من أوت الحالي، وذلك بِمواجهة المضيف أولمبيك أقبو، في إطار الجولة الأولى من عمر البطولة الوطنية نسخة 2025-2026.

وفضلا عن رايس وهاب مبولحي، يملك ترجي مستغانم في صفوفه 3 حرّاس مرمى، تنقضي مدة عقودهم في صيف 2026، وهم: عبد السلام حنّان (29 سنة)، ووليد وبدي (30 سنة)، وشمس الدين رضوي (22 سنة).