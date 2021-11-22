رسميا.. محرز خارج سباق الكرة الذهبية لعام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الإثنين، عن الـ 11 لاعبا، المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، حيث خلت القائمة من الدولي الجزائري رياض محرز، بعد أن كان ضمن القائمة الموسعة لـ 30 لاعبا.

ووفقًا للموقع الرسمي لفيفا، فإن تلك القائمة ستتقلص إلى 3 لاعبين فقط، في شهر جانفي المقبل، وسيتم التعرف على الفائز في حفل سيقام عبر الإنترنت، يوم 17 جانفي 2022.

وأضاف فيفا، أن من سيشارك في التصويت هم قادة ومدربو جميع المنتخبات الوطنية في العالم بالإضافة إلى الجماهير، الذين يمكنهم الآن اختيار اللاعب الأفضل بالنسبة لهم من خلال الموقع الرسمي للاتحاد.

وغادر محرز رسميا المسابقة بعد أن كان ضمن قائمة موسعة من 30 لاعبا أعلنت شهر أكتوبر الماضي.

وجاء اختيار محرز بعد أن تألّق العام 2021، بِنيله في إنجلترا لقب البطولة وكأس الرابطة والكأس الممتازة مع فريق مانشستر سيتي، وبلوغ نهائي رابطة أبطال أوروبا. كما ساهم بِقوّة في تأهيل المنتخب الوطني الجزائري لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وكانت وسيلة الإعلام الفرنسي قد جمّدت تسليم المكافأة في العام الماضي، بِسبب مخاطر جائحة “كورونا”.

وحاز المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر جائزة لـ “الكرة الذهبية”، في نسخة 2019.