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رياضة

رسميا.. محرز مُرشّح لِنيل جائزة “الكرة الذهبية”

علي بهلولي
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رسميا.. محرز مُرشّح لِنيل جائزة “الكرة الذهبية”

يتسابق النجم الجزائري رياض محرز رفقة 29 لاعبا آخر من أرجاء المعمورة، في مضمار نيل جائزة “الكرة الذهبية” لِعام 2021.

جاء ذلك مساء الجمعة، بعد أن أماطت المجلة الشهيرة “فرانس فوتبال” اللّثام عن اللاعبين الـ 30، المعنيين بِالتنافس لِافتكاك المكافأة المُشار إليها أعلاه.

وتألّق الجناح رياض محرز في العام الحالي، بِنيله في إنجلترا لقب البطولة وكأس الرابطة والكأس الممتازة مع فريق مانشستر سيتي، وبلوغ نهائي رابطة أبطال أوروبا. كما ساهم بِقوّة في تأهيل المنتخب الوطني الجزائري إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وتُنظّم إدارة مجلة “فرانس فوتبال” حفلا في الـ 29 من نوفمبر المقبل، يُكشف خلاله عن اللاعب الفائز بِجائزة “الكرة الذهبية” طبعة 2020.

وكانت وسيلة الإعلام الفرنسي قد جمّدت تسليم المكافأة في العام الماضي، بِسبب مخاطر جائحة “كورونا”.

وحاز المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر جائزة لـ “الكرة الذهبية”، في نسخة 2019.

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