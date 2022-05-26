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رياضة

رسميا.. محرز يغيب عن مواجهتَي أوغندا وتنزانيا

علي بهلولي
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رسميا.. محرز يغيب عن مواجهتَي أوغندا وتنزانيا

لن يُشارك قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، في مواجهتَي “الخضر” مع أوغندا وتنزانيا.

وتُجرى المقابلتان في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفسّر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم في بيان له نشره مساء الخميس، غياب رياض محرز. بِاستلام هيئته رسالة من إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فحواها أن طبيب فريق “الأزرق السّماوي” يُؤكّد عدم جاهزية قائد “محاربي الصّحراء” لِخوض مواجهتَي أوغندا وتنزانيا.

والظّاهر أن الناخب الوطني جمال بلماضي ارتأى إعفاء محرز، وعدم جلبه للمشاركة في المقابلتَين الإفريقيتَين المذكورتَين أعلاه. خاصة وأن جناح مانشستر سيتي يمرّ بِمعنويات سلبية بعد الإقصاء المونديالي، وأيضا بِسبب الانتقادات الحادّة والنّاقمة التي وجّهها إليه الجمهور الجزائري في الفترة الأخيرة. ثمّ لِأن بلماضي و”الفاف” لم يُعهد عنهما سابقا، أنهما يقتنعان بِالبيانات الطبية للأندية، ويُصرّان على جلب اللاعب المعني بِالأمر إلى تربّص المنتخب الوطني، حتى ولو كان مُصابا.

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