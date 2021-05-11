رسميا.. محرز يُتوّج بِاللّقب الثالث للبطولة الإنجليزية

نادي مانشستر سيتي

زيّن النّجم الجزائري رياض محرز مساء الثلاثاء، رفوف خزانته بِاللّقب الثالث لِبطولة إنجلترا لكرة القدم.

جاء ذلك بعد خسارة المُطارد مانشستر يونايتد بِنتيجة (1-2) أمام الضيف نادي ليستر سيتي، مساء الثلاثاء. لِحساب منافسة البطولة الإنجليزية.

وبات الرّائد مانشستر سيتي يحوز 80 نقطة، مُتقدّما بِفارق 10 نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد، قبل ثلاث جولات عن إسدال ستار منافسة “البريمرليغ”. وهو ما يمنح فريق رياض محرز “آليا” لقب البطولة الإنجليزية.

ويجمع الجناح رياض محرز الآن ثلاثة ألقاب لِبطولة إنجلترا: مع ليستر سيتي عام 2016، ومع مانشستر سيتي عامَي 2019 و2021. فضلا عن ذلك، دوّن الدولي الجزائري اسمه في الرّتبة الثانية، ضمن لائحة اللاعبين الأفارقة الأكثر تتويجا بِلقب “البريمرليغ”، والأوّل على المستوى العربي. كما أضاف فريق “الأزرق السّماوي” لقب البطولة الإنجليزية السابع له في تاريخه الكروي.

وهكذا سيلعب أشبال المدرب جوسيب غوارديولا المقابلات الثلاث المتبقية من عمر منافسة البطولة الإنجليزية، بِكلّ أريحية. أمام كلّ من: نيوكاسل وبرايتون خارج القواعد، وضد إيفرتون بِملعب “الاتحاد”. ما بين هذا الجمعة والـ 23 من ماي الحالي.

وبعد هذا التتويج المحلّي المُستحقّ، تنتظر رياض محرز وزملاؤه مباراة تاريخية وقوية أمام تشيلسي الإنجليزي مساء الـ 29 من ماي الحالي، في إطار نهائي رابطة أبطال أوروبا.