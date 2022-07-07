رسميا.. مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا

وقّع مجمّع سوناطراك يوم الخميس اتفاقية مع المجمّع الطاقوي الفرنسي إنجي، تتضمّن مراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب ميدغاز.

وحسب ما أفاد به بيان لسوناطرك، فقد اتفق الطرفان على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبّق على مدى 3 سنوات، إلى غاية سنة 2024.

وأرجع المجمّع مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا إلى “تطورات ظروف السوق”، حسب ما ذكره البيان.

وقد عبّر الطرفان بالمناسبة عن “عزمهما على توسيع شراكتهما، لتشمل الغاز الطبيعي المميّع، حيث ستعزّز سوناطراك حصتها من الواردات الخاصة بـإنجي”.

كما يلتزم الطرفان أيضًا “بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية، وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين”.

الجزائر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادّة “MTBE”

في 6 جويلية 2022، أعطى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بالمنطقة الصناعية لأرزيو في ولاية وهران، إشارة إطلاق مشروع إنجاز مركب إنتاج مادة ميثيل بوتيل الإيثر (MTBE).

وحسب ما أوضحه بيان للوزارة، يستخدم ميثيل بوتيل الإيثر كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص.

ورافق الوزير عرقاب في إطلاق مشروع إنجاز المركّب الجديد، الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار.

ويتربّع المركّب الجديد على مساحة 11.4 هكتار. وهو يهدف لإنتاج 200.000 طن سنويا من المادة المذكورة.

“ويعتبر هذا المشروع، مشروعا هيكليا. إذ سيمكّن من تلبية احتياجات مصافي المجمّع من هذه المادة. للاستغناء عن استيرادها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوجّه نحو التصدير”، يضيف البيان.

مجمّع سوناطراك يعلن استحواذه على أسهم حدّاد في شركة “فرتيال”

وفي 21 ماي 2022، أعلن مجمّع “أسمدال” التابع لسوناطراك في بيان، عن إتمام عملية نقل ملكية 17 بالمئة في أسهم شركة “فرتيال”. بعد مصادرتها بقرارات من العدالة من مجمّع “ETRHB HADDAD” التابع لرجل الأعمال المتابع بالفساد علي حدّاد.

وارتفعت نسبة ملكية المجمّع الصناعي العمومي في “فرتيال”، إلى 51 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة المتخصّصة في صناعة الأسمدة الكيميائية.

وبعد الاستحواذ على أغلبية الأسهم في “فرتيال”، سيتمكّن “مجمّع أسمدال” التابع لسوناطراك، من مباشرة الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرات الوحدات الإنتاجية وتطويرها”.

كما يسعى المجمّع “لتمكين الشركة من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. من خلال تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأسمدة والمواد الكيميائية. والحفاظ على مناصب الشغل”، يضيف البيان.

وأصبحت “فرتيال” بعد فتح رأسمالها في 2005، مملوكة بنسبة 66 بالمئة للمجمّع الإسباني “Grupo Villar Mir”.

وفي 2016، تنازل الشريك الإسباني عن 17 بالمئة من أسهم الشركة، لصالح رجل الأعمال المسجون علي حدّاد، في إطار تطبيق قاعدة 49/51 للاستثمارات الأجنبية.