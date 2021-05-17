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رياضة
أنفونتينو يُهنّئ عمارة

رسميا.. مشكل “الفيفا- الفاف” انتهى

علي بهلولي
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رسميا.. مشكل “الفيفا- الفاف” انتهى
دعم قوي للرئيس الجديد لـ "الفاف"

رسّم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، فوز شرف الدين عمارة بِانتخابات رئاسة “الفاف” التي نُظّمت في الـ 15 من أفريل الماضي.

وبعث رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو رسالة إلى هيئة دالي إبراهيم الكروية، يقول فيها مُخاطبا نظيره شرف الدين عمارة: “زادك المعرفي وحسن القيادة وتجاربك، سيكون لهم دون أدنى شك تأثير إيجابي على تطوير اللعبة الجميلة في بلادك. مُؤمنا بِالإمكانيات العظيمة لكرة القدم الجزائرية، يُمكنكم الاعتماد على شخصي المتواضع وأيضا على الفيفا لِبلوغ أهدافكم”. كما جاء في بيان نشرته “الفاف”، الإثنين.

هذا وأبدى رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو أمنيته في زيارة الجزائر قريبا، والالتقاء بِرئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، ومسؤولي الكرة الجزائرية عموما.

وهكذا تُزاح أكبر عقبة كانت تُواجه الرئيس الجديد لـ “الفاف” شرف الدين عمارة، لِينطلق بعدها في فتح ورشاته وتجسيد برامجه، بِكلّ أريحية.

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