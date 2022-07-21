رسميا.. ملعب الرويبة ميدانا لِمولودية الجزائر

رئيس المولودية (الثالث من اليسار) ومدربه (في الوسط) ومرافقون لهما بِملعب الرويبة.

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، الخميس، عن اختيارها لِملعب “سالم مبروكي” بِالرويبة شرق العاصمة، ميدانا رئيسا لِفريقها الكروي.

ومعلوم أن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين ميدان تابع (اتفاقية) لِنادي اتحاد العاصمة، كما أن مركب “5 جويلية 1962” أُغلق مُؤخّرا لِترميمه، استعدادا لِاحتضان جزء من فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ما بين جانفي وفيفري 2023.

وقام رئيس نادي مولودية الجزائر محمد حكيم رجم، رفقة مدربه الجديد فاروق خازديبيغيتش، الخميس، بِتفقّد أرضية ملعب الرويبة، وبقية مرافق هذه المنشأة الرياضية.

ويكسو ملعب الرويبة عشب طبيعي، بعد أن خضع مُؤخّرا لِعملية ترميم. وهو ميدان يتّسع لِزهاء 12 ألف متفرّج، وسبق له أن احتضن مقابلات لِنادي مولودية الجزائر وفرق أخرى عاصمية منذ عشرين سنة من الآن.

وهكذا سيحتضن ملعب الرويبة مقابلات المولودية في الموسم الجديد، والإنطلاقة تكون بِمواجهة الضيف اتحاد بسكرة، في الجولة الثانية من عمر البطولة الوطنية، المنافسة التي تنطلق فعّالياتها في الـ 26 من أوت المقبل.

وفي سياق آخر، قالت رابطة الكرة المحترفة، الأربعاء، إنها ألغت العقوبة المُسلّطة على فريق مولودية الجزائر، القاضية بِخوض مباراة بِمدرجات شاغرة.

وكانت لجنة الانضباط في الـ 6 من جوان الماضي، قد سلّطت على المولودية عقوبة إجراء مباراة بِلا جمهور، انطلاقا من الموسم المقبل.

وهكذا يُمكن لـ “الشناوة” حضور وقائع مباراة فريقهم المولودية، أمام الضيف نادي اتحاد بسكرة، بِرسم الجولة الثانية من عمر بطولة القسم الأوّل، المنافسة التي تنطلق في الـ 26 من أوت المقبل. فيما يلعب “العميد” الجولة الأولى بِبشار أمام شبيبة الساورة.

للإشارة، فإن مولودية الجزائر لعبت مقابلتَيها الأخيرتَين داخل القواعد، من عمر بطولة الموسم المُنقضي (أمام الزائرَين فريقَي شبيبة القبائل ومولودية وهران)، بِمدرجات شاغرة. وذلك بِسبب عقوبة سلّطتها لجنة الانضباط.