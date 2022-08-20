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رياضة

رسميا.. منتخب عربي يواجه البرازيل وديّا في سبتمبر

الشروق أونلاين
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رسميا.. منتخب عربي يواجه البرازيل وديّا في سبتمبر
أرشيف
المنتخب البرازيلي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميا مساء الجمعة، عن برمجة مقابلة وديّة بين نسور قرطاج ومنتخب البرازيل في 27 سبتمبر المقبل، في إطار التحضيرات الجارية لخوض مونديال قطر.

وجاء في بيان للاتحاد التونسي: “بعد 50 سنة، يعود المنتخب الوطني التونسي، لمواجهة المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات، في ثاني المواجهات التي تجمع المنتخبين على مرّ التاريخ”.

وقد جرت بالفعل أول مباراة بين المنتخبين بتاريخ 6 جوان 1973، وانتهت بفوز البرازيليين بنتيجة 4-1. وستجرى المقابلة الثانية على ملعب أوروبي من اختيار الاتحاد التونسي باعتباره الجهة المنظّمة للقاء الودّي.

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