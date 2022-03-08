رسميا.. منحة البطالة سارية المفعول

المرسوم الخاص بها صدر في الجريدة الرسمية

أفرجت الحكومة عن شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها، لتدخل بذلك منحة البطالة حيز التطبيق بصفة رسمية.

حسب نص المرسوم التنفيذي رقم 22-70 الصادر في آخر عدد في الجريدة الرسمية في مادته الثانية، فإنه للاستفادة من منحة البطالة التي حدد مبلغها بـ13 ألف دج، يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر وأن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة ومسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن ستة أشهر وألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته.

كما يشترط على هذا الأخير أن “يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية وألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته”.

ويستفيد كذلك من هذه المنحة “المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم”، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العمل والتشغيل ووزير العدل ووزير المالية.

وحسب المادة الرابعة، “يخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد، لالتزامات كالتقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله، الاستجابة لاستدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وعدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته وعدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله”.

وتضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالتشغيل.