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رياضة

رسميا.. ميسي يكشف عن إسم عن فريقه الجديد

الشروق الرياضي
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رسميا.. ميسي يكشف عن إسم عن فريقه الجديد
الأرشيف
البرغوث يطير إلى بلاد العمّ سام.

كشف النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأربعاء، عن وجهته الجديدة في عالم الاحتراف الرياضي.

وانتهت في الأيّام القليلة الماضية مدّة عقد المهاجم ميسي (35 سنة) مع نادي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا.

وقال ميسي إنّه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدتَي “سبورت” و”موندو ديبورتيفو” الإسبانيتَين.

وفضّل “البرغوث” منبرَين إعلامَين اشتُهرا بِقربهما من فريقه السابق برشلونة، عكس صحيفتَي “ماركا” و”آس” المُقرّبتَين من فريق ريال مدريد.

وكان فريق إنتر ميامي قد تأسّس عام 2018 فقط، ويملك أسهمه نجم الكرة الإنجليزية سابقا ديفيد بيكهام، رفقة ثلاثة رجال أعمال آخرين من أمريكا وبوليفيا.

ويتذيّل فريق إنتر ميامي لائحة الترتيب في المركز الـ 15، بعد خوضه 16 جولة من أصل 28، لِبطولة أمريكا فوج الشرق. مع الإشارة إلى أن المنافسة تنطلق في الرّبيع وتنتهي في آخر السنة.

وكان خورخي ميسي والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد صرّح مُؤخّرا للإعلام الأرجنتيني بِأنّه يرغب أن يعود نجله إلى نادي برشلونة. لكن تلويح الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم بِمعاقبة الفريق الإسباني (قضية لها صلة بِالتحكيم)، والضّائقة المالية (راتب ومنح عاليان للاعب)، حالا دون إبرام الصفقة.

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