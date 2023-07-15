رسميا.. ميسي ينضمّ إلى نادي إنتر ميامي

أعلنت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي مساء السبت بِصفة رسمية، عن انتداب نجم وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

وأمضى المهاجم ميسي (36 سنة) عقدا يدوم حتى الـ 31 من ديسمبر 2025. قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي مثّل ألوانه لِمدّة موسمَين.

وسيرتدي ميسي القميص رقم”10″ لفريق إنتر ميامي، عِلما أن بطولة أمريكا لا تزال جارية، ويُسدل ستارها في أواخر أكتوبر المقبل. بعد أن انطلقت فعّالياتها في فيفري الماضي.

وانتقل ميسي إلى فريق يُشرف عليه مواطنه ومدربه الأسبق في منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، خيراردو مارتينو.

وسيلعب “البرغوث” إلى جانب زميله السابق في “البارصا” متوسّط الميدان سيرخيو بوسكيتس.

ويملك أسهم نادي إنتر ميامي الأمريكي نجم كرة القدم الإنجليزية سابقا ديفيد بيكهام، رفقة مُستثمرَين آخرَين.

ويحوز ديفيد بيكهام أيضا منصب رئيس نادي إنتر ميامي.

وبات ليونيل ميسي وقد خطا خطوة غير مسبوقة، على اعتبار أنه لم يلعب سابقا في فئة الأكابر، لِأيّ نادٍ غير أوروبي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج، تقديم إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي للاعبها الجديد ليونيل ميسي (إضغط هنا).