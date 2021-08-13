رسميا.. نغيز مدربًا لمولودية وجدة

أعلن نادي مولودية وجدة المغربي، تعاقده رسميا مع المدرب الجزائري نبيل نغيز، ليعوض الفرنسي بيرنارد كازوني، الذي انتقل مؤخرا للإشراف على العارضة الفنية لاتحاد طنجة، بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس بالدوري.

ولم يكشف وجدة عن المزيد من التفاصيل المالية، التي تخص التعاقد مع المدرب الجديد، واكتفى عبر صفحته الرسمية بالترحيب بقدومه. وسيتواجد نغيز بداية من الأسبوع المقبل في مركب الفريق، من أجل تقديمه للاعبين، وتحديد قائمة الصفقات المحتملة.

وسبق لنغيز أن درب اتحاد طنجة، إلا أنه غادره مبكرا بسبب سوء النتائج.