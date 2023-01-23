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رياضة

رسميا.. نقل المباراة الترتيبية في “الشان” إلى ملعب عنابة

الشروق أونلاين
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رسميا.. نقل المباراة الترتيبية في “الشان” إلى ملعب عنابة
أرشيف
من صور ملعب عنابة

سيتمّ نقل المباراة الترتيبية من منافسة كأس إفريقيا للمحليّين (شان 2022) إلى ملعب عنابة. بعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب اللجنة المنظمّة بهذا الشأن.

وقالت اللجنة الجزائرية لتنظيم “الشان” في بيان مساء الإثنين، إنها تقدّمت بطلب نقل المباراة الترتيبية، التي تجرى يوم 3 فيفري المقبل، إلى ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بدلا من ملعب ميلود هدفي بوهران.

وجاء طلب اللجنة “تقديرا منها للحضور القوي والمتميز للجماهير العنابية في المدرجات. رغم الطقس البارد والممطر”، يوضح البيان.

كما عبّرت اللجنة في ذات البيان، عن “امتنانها لكل الجماهير الجزائرية في قسنطينة، وهران والجزائر العاصمة. على كل ما يقدّمونه من صور رائعة وراقية، في سبيل إنجاح هذا العرس الكروي”.

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