رسميا.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى باريس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم من روسيا، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا.

وأعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، والصفحة الرسمية لرابطة أبطال أوروبا على “فايسبوك”، نقل المباراة التي من المقرر إقامتها في ملعب جازبروم أرينا في مدينة سان بطرسبرج الروسية، إلى ستاد دو فرنس بباريس.

وستقام المباراة على ملعب “دو فرانس” يوم 28 ماي المقبل، وجاء قرار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بنقل المباراة النهائية إلى فرنسا، بعد الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا المجاورة.

وقال يويفا في بيانه: “نشكر الرئيس ماكرون على دعمه الشخصي والتزامه بنقل أفضل لعبة كرة قدم للأندية الأوروبية إلى فرنسا في وقت أزمة لا مثيل لها”.

وأضاف البيان: “وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية، سيدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل كامل جهود أصحاب المصلحة المتعددين لضمان توفير الإنقاذ للاعبي كرة القدم وعائلاتهم في أوكرانيا الذين يواجهون معاناة إنسانية وخيمة ونزوحا”.

ويستضيف ملعب “دو فرانس” المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة بعد عامي 2000 و2006، وشهدت المرة الأولى فوز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية دون رد، ليتوج الملكي باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وفي الثانية، فاز برشلونة على آرسنال بنتيجة (2-1)، لينتزع الفريق الكتالوني الكأس للمرة الثانية في تاريخه.