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الجزائر

رسميا… هؤلاء نواب رئيس البرلمان للسنة الأخيرة

ق. و
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رسميا… هؤلاء نواب رئيس البرلمان للسنة الأخيرة
ح.م

صادق المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، الأربعاء، على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الخامسة من الفترة التشريعية التاسعة، طبقا للمادة 133 من الدستور وكذا المادتين 12 و13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما أفاد به بيان للهيئة.
وتضمنت القائمة، حسب المصدر، كل من النواب: توفيق قزوط وأحمد مواز عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد أنوار بوشويط وابراهيم فخور عن النواب الأحرار، عبد الله حرشاية ومحمد نيني عن حركة مجتمع السلم، بودن منذر عن التجمع الوطني الديمقراطي، سليمان سماعيلي عن جبهة المستقبل ومحمد واكلي عن حركة البناء الوطني.
وعقب التنصيب، شدد رئيس المجلس على ضرورة “الرقي بالمؤسسة من خلال الاستجابة إلى تطلعات المواطنين”.

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