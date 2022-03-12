رسميا.. هذا اللاعب سَيُشارك في مواجهتَي الكاميرون

مصطفى زغبة في الوسط خلف إسماعيل بن ناصر خلال "كان" الكاميرون 2022

ضبط الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قائمة لاعبيه، الذين سيُواجهون نظراءهم من الكاميرون، وسيُعلن عنها في أقرب الآجال.

ويُواجه “الخضر” منتخب الكاميرون مرّتَين في الـ 25 من والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وأعلنت إدارة نادي ضمك السعودي سهرة السبت، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن استلام حارس فريقها الكروي مصطفى زغبة، دعوة بلماضي للمشاركة في مواجهتَي الكاميرون.

وأضافت أن الحارس زغبة سيحضر تربّص “محاربي الصّحراء”، الذي ينطلق في الـ 21 من مارس الحالي.

وكان زغبة (31 سنة) قد خاض مباراة دولية وحيدة مع المنتخب الوطني الجزائري، وحملت طابعا ودّيا أمام المضيف القطري، في أواخر ديسمبر 2018. كما حضر نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، لكنه تابع مقابلات “الخضر” من دكّة البدلاء.

وشارك الحارس زغبة مساء السبت أساسيا في صفوف فريقه ضمك، الذي فاز على المضيف نادي الحزم بِهدف لِصفر، في إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة السعودية، وخاض كامل أطوار هذه المواجهة.

وسيلعب مصطفى زغبة مباراة أخرى مع فريقه ضمك في البطولة السعودية، تُجرى ضد الزائر نادي الاتفاق (مبولحي) مساء الخميس المقبل. ثم يلتحق هاذان الحارسان بِتربّص المنتخب الوطني الجزائري.

بقيت الإشارة، إلى أن فريق ضمك السعودي يضمّ في صفوفه لاعبَين جزائريَين آخرَين، وهما: المدافع فاروق شافعي والمهاجم العربي هلال سوداني. لكنهما لم يستلما دعوة بلماضي للمشاركة في مواجهتَي الكاميرون.