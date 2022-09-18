رسميا.. هذا هو الاسم الجديد لحزب ماكرون  

غيّر حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، “الجمهورية إلى الأمام” اسمه رسميا، السبت، ليصبح حزب “النهضة”.

أنشئ الحزب قبل عام واحد من وصول ماكرون إلى الإليزيه في 2017 وشكّل أداة لإعادة انتخابه في 2022. ويعيد الحزب تشكيل نفسه بينما لن يتمكن مؤسسه من السعي للحصول على فترة رئاسية ثالثة في العام 2027.

واجتمع النشطاء، السبت، في كاروسيل اللوفر في باريس، على بعد أمتار قليلة من الهرم حيث احتفل أصغر رئيس للجمهورية الخامسة بأول فوز له في عام 2017.

والسبت حذر ماكرون الذي بات الرئيس الفخري لـ”النهضة”، من أنه “بدون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون”.

وأعيد انتخاب ماكرون في ماي الماضي بعد خوضه السباق في مواجهة مرشحة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن التي حصلت على أكثر من 41% من الأصوات.

وتراجعت شعبية إيمانويل ماكرون أربع نقاط مئوية في شهر في حين بات جان لوك ميلانشون مرشح اليسار الرادكالي إلى الانتخابات الرئاسية الشخصية الثانية التي تتمتع بأكبر شعبية في فرنسا.

فرنسا: حزب ماكرون يغير اسمه

ويوم 26 ماي 2022، قرر حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تغيير اسمه من ” الجمهورية إلى الأمام” إلى حزب “النهضة”.

وأعلن الأمين العام لحزب “الجمهورية إلى الأمام” الفرنسي ستانيسلاس جويريني، تغيير اسم حزبه، الذي أسسه ماكرون عام 2016، إلى “النهضة”.

وجاء الإعلان عن تغيير الاسم خلال مؤتمر صحفي عقده جويريني في باريس، الخميس، بحضور رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ريتشارد فيران، وإدوار فيليب مؤسس حزب “آفاق”، وفرانسوا بايرو ممثل حزب “الحركة الديمقراطية”.

وقال جويريني، “اليوم نبدأ حركة لإعادة بناء حزب الجمهورية إلى الأمام حتى نتمكن من مواصلة توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس ماكرون منذ أكثر من ست سنوات في حزب سياسي سيحمل اسم النهضة”.

والهدف من تغيير اسم الحزب، بحسب الأمين العام، هو “أن تكون هناك حركة وفية لإرادة رئيس الجمهورية في اتخاذ خيار التنوير ضد الظلامية”.

وسبق أن حملت قائمة ماكرون بمناسبة الانتخابات الأوروبية عام 2019 اسم “النهضة”.

وقبل الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 12 و19 جوان المقبل، أعلنت الأحزاب المشاركة في المؤتمر عن اتحاد كونفدرالية باسم “معا” يجمع أحزاب الأغلبية الرئاسية في الانتخابات التشريعية.​​​​​​​

وحصل حزب “الجمهورية إلى الأمام”، إلى جانب حليفه حزب “الحركة الديمقراطية”، على أكثر من 300 مقعد في الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية عام 2017.