رسميا.. هذا هو تاريخ امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط
نشرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء 12 مارس، بيانا حددت فيه تاريخ امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية الجارية 2023/2024.
وزارة التربية قالت أنها تعلم كافة المترشحين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2024/2023 أن تواريخ إجرائهما تكون حسب الرزنامة التالية:
شهادة التعليم المتوسط:
تاريخ الإجراء: من الإثنين 3 جوان إلى الأربعاء 5 جوان 2024.
شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي:
تاريخ الإجراء: من الأحد 9 جوان إلى الخميس 13 جوان 2024.